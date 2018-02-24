Два человека погибли и два пострадали в результате ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли и два пострадали в результате столкновения двух автомобилей на автодороге "Кашары - Морозовск" в Ростовской области. Об этом сообщает в субботу пресс-центр Главного управления МВД России по региону.

"24 февраля <...> в 15:00 мск в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 71-м километре автодороги "Кашары - Морозовск". По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Omega <…> не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen <…>. В результате ДТП водитель и пассажир Opel от полученных травм скончались на месте. Пострадали водитель и пассажир автомобиля Volkswagen", - говорится в сообщении.

По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.