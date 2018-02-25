Двух полицейских в Дагестане подозревают в махинациях с документами

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Двух сотрудников полиции Дагестана подозревают в махинациях с отчетными документами по командировкам, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе республиканского МВД.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками службы собственной безопасности МВД по республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ выявлен факт финансовых нарушений. Установлено, что в 2016 году два сотрудника МВД по республике Дагестан предоставили фиктивные отчетные документы, на основании которых незаконно получили денежные средства, компенсирующие расходы, связанные с выездом в служебную командировку", - сообщили в полиции, не уточнив имена и должности подозреваемых.

Там добавили, что "в отношении данных сотрудников принято процессуальное решение". "Руководством МВД по республике Дагестан назначено проведение служебной проверки. Решается вопрос об их увольнении со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона сообщил, что одним из подозреваемых является начальник отдела по борьбе с организованной преступностью угрозыска МВД по Дагестану. Накануне он был задержан сотрудниками МВД совместно с УФСБ по республике.