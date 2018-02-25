Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двух полицейских в Дагестане подозревают в махинациях с документами

Происшествия
25 февраля, 1:27 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 25, февраля. /ТАСС

По данным источника в правоохранительных органах региона, одним из подозреваемых является начальник отдела по борьбе с организованной преступностью угрозыска МВД по республике

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Двух сотрудников полиции Дагестана подозревают в махинациях с отчетными документами по командировкам, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе республиканского МВД.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками службы собственной безопасности МВД по республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ выявлен факт финансовых нарушений. Установлено, что в 2016 году два сотрудника МВД по республике Дагестан предоставили фиктивные отчетные документы, на основании которых незаконно получили денежные средства, компенсирующие расходы, связанные с выездом в служебную командировку", - сообщили в полиции, не уточнив имена и должности подозреваемых.

Там добавили, что "в отношении данных сотрудников принято процессуальное решение". "Руководством МВД по республике Дагестан назначено проведение служебной проверки. Решается вопрос об их увольнении со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона сообщил, что одним из подозреваемых является начальник отдела по борьбе с организованной преступностью угрозыска МВД по Дагестану. Накануне он был задержан сотрудниками МВД совместно с УФСБ по республике.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения
2
МОК не разрешил российским спортсменам пройти под флагом РФ на закрытии Олимпиады
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
5
Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами
6
Сноубордист Уайлд уверен в том, что он чист от допинга
7
Роднина: фигуристам Тарасовой и Морозову для медали не хватило психологической подготовки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама