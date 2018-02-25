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Четыре человека погибли в столкновении грузовика с автобусом под Воронежем

Происшествия
25 февраля, 7:52 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 25, февраля. /ТАСС

По предварительным данным, автомобиль МАЗ въехал в рейсовый микроавтобус, остановившийся на обочине из-за проблем с двигателем

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ВОРОНЕЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком МАЗ на трассе М-4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье представитель дежурной части отдела МВД по Бобровскому району.

"Четверо погибших в микроавтобусе, следовавшем из Нальчика в Москву. Звонок о ДТП поступил на телефон 112 в 01:58 мск. Остальные 17 пассажиров рейсового микроавтобуса уже отправлены на другом автобусе далее по маршруту", - сказал представитель дежурной части.

По предварительным данным, у рейсового микроавтобуса рейса Нальчик - Москва на 630-м километре трассы М-4 "Дон" возникли проблемы с двигателем, из-за чего водитель сделал остановку на обочине. Во время ремонта в заднюю часть автобуса врезался МАЗ.

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