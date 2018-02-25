Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" совершил жесткую посадку на мысе Арктический (самая северная точка Красноярского края). В результате травмы получил один человек. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Инцидент произошел в субботу. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на мысе Арктический. На борту находились пять человек, один человек получил ушибы", - сказали в ведомстве.

Пассажиров Ми-8 забрали вылетевшие из Хатанги вертолеты. Один человек был доставлен в больницу.