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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Таймыре

Происшествия
25 февраля, 8:27 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 25, февраля. /ТАСС

В результате аварийной посадки один человек пострадал

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КРАСНОЯРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" совершил жесткую посадку на мысе Арктический (самая северная точка Красноярского края). В результате травмы получил один человек. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Инцидент произошел в субботу. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на мысе Арктический. На борту находились пять человек, один человек получил ушибы", - сказали в ведомстве.

Пассажиров Ми-8 забрали вылетевшие из Хатанги вертолеты. Один человек был доставлен в больницу.

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