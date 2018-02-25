Пенсионерка выжила после падения на пути на станции метро "Лубянка" в Москве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пожилая женщина упала на пути на станции московского метро "Лубянка". Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, женщина получила ушибы и растяжение.

"Примерно в 20:00 на станции метро "Лубянка" 67-летняя москвичка по собственной неосторожности упала на жесткий путь. Падение произошло в момент отсутствия поезда на станции", - сказал он.

Сотрудники УВД оперативно извлекли женщину. Напряжение снималось на путях на три минуты, в 20:03 оно было подано. Полицейские доставили женщину в комнату полиции, где незамедлительно вызвали скорую помощь.

"Инцидент никоим образом не повлиял на движение поездов на Сокольнической линии. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене", - добавил Мышляев.