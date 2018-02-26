Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, устроившего стрельбу из-за ссоры на парковке

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Новой Москве мужчину, который в ходе конфликта устроил стрельбу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Московский" задержали 65-летнего мужчину по подозрению в хулиганстве", - сообщили в главке ведомства.

Ранее в полицию поступило сообщение от мужчины. Он рассказал, что при подъезде к территории одного из дачных поселений, расположенных на территории Новой Москвы, между ним и неизвестным возник конфликт из-за перекрытия въезда. Не реагируя на просьбу переставить автомобиль, оппонент несколько раз выстрелил в заявителя из травматического оружия и скрылся.

С полученными ранениями пострадавший был госпитализирован в одну из городских клинических больниц, где ему оказали медпомощь.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ - "Хулиганство".