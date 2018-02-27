Глава села: при взрыве газового баллона в частном доме в Чечне пострадали 11 человек

ГРОЗНЫЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Одиннадцать человек, включая четырех детей, пострадали в результате взрыва газового баллона в частном доме в селе Автуры в Чечне во вторник, сообщил ТАСС глава администрации Автуринского сельского поселения Ахмед Байалиев.

В экстренных службах региона ранее сообщили, что врачи госпитализировали десятерых пострадавших. Их планировали перевести в ожоговое отделение больницы №4 Грозного. Дежурный Центра медицины катастроф Чечни отмечал, что состояние всех пострадавших медики оценивают как тяжелое.

"Мы сейчас здесь на месте находимся. В доме находились 11 человек, как раз вся семья собралась, в их числе и четверо детей. Все они пострадали, их отвезли в больницу", - рассказал Байалиев. Он добавил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что взрыв баллона произошел в частном жилом доме в населенном пункте Автуры Шалинского района. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. В главном управлении МЧС отмечали, что пожара после взрыва зафиксировано не было. В готовность в Ростове-на-Дону приведена авиация МЧС на случай возможной эвакуации пострадавших.