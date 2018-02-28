Военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Ингушетии за участие в НВФ

МАГАС, 28 февраля. /ТАСС/. Житель Ингушетии Магомед Абадиев приговорен к 15 годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-служба УФСБ России по Ингушетии.

"Московский окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Республики Ингушетия Абадиева Магомеда 1982 года рождения. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор вступил в силу", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, Абадиев в 2015 году добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, являвшееся структурным подразделением террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Согласно материалам дела, Абадиев являлся доверенным лицом одного из главарей бандгруппы Илеза Ведзижева.

Как отмечается, после ликвидации Ведзижева в октябре 2016 года Абадиев предпринял попытку выезда в Сирию для участия в деятельности международных террористических организаций. 27 октября 2016 года он был задержан сотрудниками ФСБ России при оказании вооруженного сопротивления.

Приговором суда Абадиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса РФ, в том числе ч. 2 ст. 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").