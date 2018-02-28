В Ногинске произошел пожар в психиатрической больнице

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Здание психиатрической больницы горит в подмосковном Ногинске.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Пожар возник в здании больницы, расположенной в доме 12 по улице 8 марта. Из здания проводится эвакуация.

"На данный момент из здания выведено как минимум 60 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, площадь пожара уточняется.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших не поступало.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области ТАСС сообщили, что сообщение о задымлении поступило в 20:43. "На третьем этаже четырехэтажного корпуса наблюдается сильное задымление", - сказали в ведомстве. В настоящее время очаг задымления пока не найден. "Медперсонал оперативно перевел пациентов в соседний корпус, было перемещено более 60 человек", - добавили в главке.