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Более 100 млн кубометров стоков сбрасываются ежегодно в Каспийское море

Происшествия
28 февраля, 22:59 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 28, февраля. /ТАСС

Прокурор Дагестана Денис Попов отметил, что на территории республики функционирует свыше 100 объектов незаконного размещения отходов и свалок

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МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Более 100 млн кубометров канализационных стоков сбрасываются ежегодно в Каспийское море. Об этом заявил прокурор Дагестана Денис Попов в среду на коллегии органов прокуратуры республики по итогам работы за 2017 год.

"Ежегодно в Каспийское море и объекты питьевого водоснабжения сбрасываются более 100 млн кубометров канализационных стоков, что приводит к загрязнению морской и водной среды, тем самым создается реальная опасность жизни и здоровья населения республики", - процитировала Попова пресс-служба ведомства.

Попов отметил, что многочисленные нарушения законодательства об охране окружающей среды в республике "носят продолжаемый характер". "На территории республики функционирует свыше 100 объектов незаконного размещения отходов и свалок. В Махачкале выявлено длительное функционирование 6 незаконно действующих стоков неочищенных канализационных вод в Каспийское море", - добавил руководитель ведомства.

По словам Попова, проведенные комиссией Генпрокуратуры РФ проверки исполнения законов в органах власти и местного самоуправления Дагестана показали "наличие серьезных проблем с соблюдением законности в сферах распоряжения государственной, муниципальной собственностью, землепользования, градостроительства, оплаты труда, охраны природы, ЖКХ, ТЭК и других".

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