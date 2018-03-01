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Спортивный тренер в Ростове подозревается в совращении несовершеннолетней воспитанницы

Происшествия
1 марта, 22:43 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 1, марта. /ТАСС

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали тренера спортивного училища в Ростове-на-Дону по подозрению в совращении несовершеннолетней воспитанницы, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении тренера спортивного училища. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч .2 ст. 133 УК РФ ["Понуждение к действиям сексуального характера"]. По данным следствия, подозреваемый, действуя с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, используя служебное положение, принудил несовершеннолетнюю воспитанницу училища к действиям сексуального характера", - говорится в сообщении.

Мужчина задержан, следователь направил в суд ходатайство о его аресте.

В ходе расследования уголовного дела следствие проверит причастность подозреваемого и к другим преступлениям, сообщают в следственном управлении.

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