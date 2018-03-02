Власти Омской области проводят проверку в связи с деятельностью "черных лесорубов"

ТАСС, 2 марта. Правительство Омской области проводит служебную проверку в связи с деятельностью "черных лесорубов" в регионе, о которой президенту России Владимиру Путину рассказали на форуме ОНФ в Калининграде, сообщил ТАСС врио губернатора региона Александр Бурков.

В октябре 2017 года сожгли баню на земельном участке сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Людмилы Жуковой, которая ведет борьбу с "черными лесорубами" и выступает за защиту леса. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое жителей Омской области. ОНФ расценивает поджог как попытку давления на активистку, которой ранее уже поступали угрозы, отмечали в омском отделении ОНФ.

"Мы проводим служебную проверку, по ее итогам будем принимать решения, вплоть до кадровых", - заявил Бурков.

Он отметил, что столкнулся с проблемой "черных лесорубов" сразу после назначения на пост врио губернатора. "Я сразу обратился к начальнику УМВД по Омской области, они через месяц выявили эту банду "черных лесорубов" и кто сжег баню представителя ОНФ, пять человек задержано, сегодня ведется следствие", - рассказал Бурков, уточнив, что им инкриминируется организация преступного сообщества.

Он отметил, что для борьбы с этой проблемой каждый регион должен провести работу по лесоустройству. "Мы должны понимать, какой лес даем в аренду и какого качества", - подчеркнул врио губернатора.

В пресс-службе регионального УМВД, а также в следственном управлении СК РФ по региону не смогли предоставить ТАСС оперативный комментарий по этому вопросу.

Ранее президент России Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость" в Калининграде поручил ОНФ передавать лично ему и в правоохранительные органы информацию о фактах преследования активистов ОНФ за их расследования. Глава государства рассчитывает, что руководство МВД "быстро и жестко" отреагирует на случаи с нападками на тех, кто поднял проблему незаконной вырубки леса в Омской области.

Незаконные вырубки леса в Омской области

В декабре 2017 года полиция задержала в Тарском районе Омской области пять человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной вырубкой леса. Как сообщали ранее в УМВД России по Омской области, ущерб от деятельности ОПГ составил более 1 млрд рублей. Против вырубок в этом районе боролась, в частности, Людмила Жукова. Члены группы, отмечали в полиции, оказывали давление на сотрудников местного лесхоза и предпринимателей.

После задержания полиция организовала круглосуточные посты на ведущих из района дорогах, чтобы выявлять вывозимый лес. Правительство региона впоследствии создало межведомственную комиссию по данному вопросу, а врио губернатора региона Александр Бурков заявил, что решает вопрос об увеличении частоты предоставления региону спутниковых снимков омских лесов. Сейчас область получает снимки со спутников, на которых можно отслеживать нелегальные вырубки, только раз в год.

Леса в Омской области занимают около 1 млн гектаров, в них преобладают темнохвойные деревья: ель, пихта, сибирский кедр. По оценкам специалистов, в регионе имеется около 13 млн кубометров "деловой" древесины, при этом официально выбирается только 10 % этого объема. Для развития лесоперерабатывающей промышленности областное правительство планирует привлекать иностранных инвесторов.