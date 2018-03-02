Нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди приостановил прием рейсов из-за шторма

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке временно приостановил прием рейсов из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных штормом, обрушившимся в пятницу на северо-восток США. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице воздушной гавани в Twitter.

Planes are currently arriving and departing #JFK Airport, but activity if slow due to high winds. Nearly a third of flights have been cancelled. Please contact your airline for flight status. — Kennedy Airport (@JFKairport) 2 марта 2018 г.

"Федеральное авиационное управление США ввело запрет на прием внутренних рейсов, прибывающих в аэропорт имени Кеннеди", - отмечается в нем. Отправка рейсов осуществляется, но она "крайне ограничена", говорится в сообщении.

Из-за шторма отменена почти треть рейсов из аэропорта, в том числе рейс "Аэрофлота" SU-103 в Москву. Как сообщили корреспонденту ТАСС в нью-йоркском представительстве "Аэрофлота", погодные условия не повлияли на вылет рейса SU-101 в Москву. "Самолет уже на взлетной полосе", - сообщили в представительстве.

Представители воздушной гавани рекомендуют пассажирам обращаться к авиаперевозчикам за информацией, касающейся конкретных рейсов. Такие же временные ограничения для прибывающих рейсов введены и в еще одном нью-йоркском аэропорту - Ла-Гуардия.

Штормовые ветра, сопровождаемые ливнями, обрушились на северо-восточный регион США в пятницу. В некоторых районах зафиксированы наводнения и сильные снегопады. Без электроэнергии остались уже более 700 тыс. потребителей. Свыше 2,8 тыс. авиарейсов в США отменено.