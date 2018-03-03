В Москве сгорел Mercedes охраны Тимати

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Внедорожник Mercedes (Gelandewagen), на котором ездит охрана рэпера Тимати, загорелся, столкнувшись с такси в районе Даниловского рынка в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В ночь на субботу на Мытной улице автомобиль Gelandewagen столкнулся с автомобилем такси и от удара отлетел в столб, после чего загорелся", - сказал собеседник агентства.

В результате аварии автомобиль полностью сгорел. По предварительным данным, сильного превышения скорости участниками ДТП не было допущено. Виновник и причины аварии устанавливаются.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили ТАСС факт аварии. "Около дома 62 по Мытной улице произошло столкновение автомобиля Mercedes и Volkswagen, в результате которого загорелся Mercedes. Пострадавших в ДТП нет", - сообщили в УГИБДД.