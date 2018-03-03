Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ранивший себя у Белого дома мужчина скончался

Происшествия
3 марта, 20:24 дата обновления: 3 марта, 22:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, марта. /ТАСС

Информации о других пострадавших в результате инцидента нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Мужчина, нанесший себе ранение у северной ограды Белого дома в субботу, скончался. Об этом сообщается в официальном Twitter полиции Вашингтона.

"Была констатирована смерть взрослого мужчины. Мы работаем над тем, чтобы уведомить ближайших родственников", - говорится в сообщении. Иных подробностей инцидента не приводится.

Ранее Секретная служба США сообщила о том, что неизвестный человек нанес себе огнестрельное ранение у северной ограды резиденции президента. Никто больше не пострадал.

Сам американский лидер Дональд Трамп был проинформирован о случившемся. В момент инцидента он находился с супругой во Флориде, в столицу первая чета вернется после 16:00 (полуночи воскресенья мск).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: стратегический комплекс "Авангард" запущен в серийное производство
2
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
3
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
4
Эстонию на "Евровидении-2018" представит русская певица Элина Нечаева
5
Источник: в России завершены испытания малогабаритной ядерной энергоустановки
6
ЕК: все обязательства по поставкам российского газа в ЕС выполняются в полном объеме
7
Легкоатлеты Софьин и Авдеева получат награды после пересмотра результатов ЧМ-2006 и 2010
Темы дня
Новости партнеров
Реклама