Ранивший себя у Белого дома мужчина скончался

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Мужчина, нанесший себе ранение у северной ограды Белого дома в субботу, скончался. Об этом сообщается в официальном Twitter полиции Вашингтона.

Update: Adult male has been declared deceased. We are working to notify next of kin. No further updates. — DC Police Department (@DCPoliceDept) 3 марта 2018 г.

"Была констатирована смерть взрослого мужчины. Мы работаем над тем, чтобы уведомить ближайших родственников", - говорится в сообщении. Иных подробностей инцидента не приводится.

Ранее Секретная служба США сообщила о том, что неизвестный человек нанес себе огнестрельное ранение у северной ограды резиденции президента. Никто больше не пострадал.

Сам американский лидер Дональд Трамп был проинформирован о случившемся. В момент инцидента он находился с супругой во Флориде, в столицу первая чета вернется после 16:00 (полуночи воскресенья мск).