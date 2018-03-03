В результате ДТП в Татарстане погиб один человек

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись под Казанью, в результате ДТП погиб один человек, еще трое госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

ДТП произошло на участке Усады - Песчаные Ковали автодороги Казань - поселок Боровое Матюшино. "Столкновение произошло, по предварительным данным, между автомобилями Audi и Lada Priora, последняя выехала на встречную полосу. В результате ДТП погиб водитель Lada Priora, три человека из Audi доставлены в больницу", - сказал представитель пресс-службы.