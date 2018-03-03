СК начал проверку в связи с повреждением шасси пассажирского Boeing в Домодедово

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с повреждением шасси пассажирского Boeing 737, прибывшего в Домодедово из Испании. Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская, в результате инцидента никто из пассажиров воздушного судна не пострадал.

"По данным следствия, сегодня примерно в 21:20 мск в столичном аэропорту Домодедово произвел посадку самолет Boeing 737, на борту которого находилось 134 пассажира и 6 членов экипажа. После посадки у воздушного судна обнаружено повреждение шасси", - сообщила она.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в авиационных службах ТАСС сообщили, что у пассажирского самолета Boeing 737, выполнявшего рейс Барселона - Москва при посадке в московском аэропорту Домодедово лопнуло колесо. На посадке данный инцидент не отразился.