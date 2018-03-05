Суд Петербурга на три месяца продлил арест экс-сотруднику СБ МВД Тимченко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд на три месяца продлил срок содержания под стражей бывшему сотруднику собственной безопасности МВД Юрию Тимченко по делу о получении взятки и покушении на мошенничество на 100 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Тимченко сроком до 7 июня 2018 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Тимченко обвинили в получении взятки в 4 млн рублей, а также в покушении на мошенничество на 100 млн рублей. По версии следствия, взятку экс-полицейский получил от компании "Деловые линии", которая оказалась фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. За взятку, считают следователи, Тимченко обещал информировать о ходе расследования.

По версии следствия, также экс-сотрудник собственной безопасности МВД ввел представителей "Деловых линий" в заблуждение и обещал за 100 млн рублей оказать влияние на следствие, в частности, добиться снятия ареста со счетов компании. Представители "Деловых линий" обратились в правоохранительные органы, Тимченко был задержан, а позже арестован.

Летом прошлого года Следственный комитет закрыл уголовное дело в отношении бывшего учредителя группы компаний "Деловые линии" Александра Богатикова. Дело прекращено в связи с тем, что компания возместила ущерб бюджету.