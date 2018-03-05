Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.03:
$ 57.1
€ 70.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Петербурга на три месяца продлил арест экс-сотруднику СБ МВД Тимченко

Происшествия
5 марта, 21:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, марта. /ТАСС

Его обвиняют в получении взятки в размере 4 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд на три месяца продлил срок содержания под стражей бывшему сотруднику собственной безопасности МВД Юрию Тимченко по делу о получении взятки и покушении на мошенничество на 100 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Тимченко сроком до 7 июня 2018 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Тимченко обвинили в получении взятки в 4 млн рублей, а также в покушении на мошенничество на 100 млн рублей. По версии следствия, взятку экс-полицейский получил от компании "Деловые линии", которая оказалась фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. За взятку, считают следователи, Тимченко обещал информировать о ходе расследования.

По версии следствия, также экс-сотрудник собственной безопасности МВД ввел представителей "Деловых линий" в заблуждение и обещал за 100 млн рублей оказать влияние на следствие, в частности, добиться снятия ареста со счетов компании. Представители "Деловых линий" обратились в правоохранительные органы, Тимченко был задержан, а позже арестован.

Летом прошлого года Следственный комитет закрыл уголовное дело в отношении бывшего учредителя группы компаний "Деловые линии" Александра Богатикова. Дело прекращено в связи с тем, что компания возместила ущерб бюджету.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о Сергее Скрипале
2
В Солсбери в связи с инцидентом с отравлением экс-офицера ГРУ закрыт ресторан
3
Налоговая служба Швейцарии сообщила об 11 счетах Грудинина, в том числе в золоте
4
Сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени
5
"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" по газовым контрактам
6
Галушка: ВЭФ разрушил миф о возможности изоляции России
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама