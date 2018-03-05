Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.03:
$ 57.1
€ 70.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В магазине "Магнит" в Новой Москве произошел пожар

Происшествия
5 марта, 22:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Информации о пострадавших не поступало

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Магазин "Магнит" горит в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Горит кровля двухэтажного торгового здания по всей площади по адресу: д. Губкина, ул. Кромбушская д.1 стр.6 ", - сказал собеседник агентства, добавив, что площадь пожара составляет 400 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным на первом этаже расположен магазин "Магнит", на втором этаже различные офисы.

На месте организован штаб пожаротушения. На место пожара следуют дополнительные силы пожарной-спасательных подразделений.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС подтвердили информацию о пожаре. "Информация о пожаре поступила в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве в 21:35 мск", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы столичного главка горит торговое здание на общей площади около 400 кв. метров, ведется тушение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о Сергее Скрипале
2
В Солсбери в связи с инцидентом с отравлением экс-офицера ГРУ закрыт ресторан
3
Налоговая служба Швейцарии сообщила об 11 счетах Грудинина, в том числе в золоте
4
Сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени
5
"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" по газовым контрактам
6
Галушка: ВЭФ разрушил миф о возможности изоляции России
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама