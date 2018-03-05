В магазине "Магнит" в Новой Москве произошел пожар

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Магазин "Магнит" горит в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Горит кровля двухэтажного торгового здания по всей площади по адресу: д. Губкина, ул. Кромбушская д.1 стр.6 ", - сказал собеседник агентства, добавив, что площадь пожара составляет 400 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным на первом этаже расположен магазин "Магнит", на втором этаже различные офисы.

На месте организован штаб пожаротушения. На место пожара следуют дополнительные силы пожарной-спасательных подразделений.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС подтвердили информацию о пожаре. "Информация о пожаре поступила в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве в 21:35 мск", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы столичного главка горит торговое здание на общей площади около 400 кв. метров, ведется тушение.