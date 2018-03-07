CNN: на Восточное побережье США надвигается буря и ледяной дождь

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Мощная буря, сопровождающаяся ледяным дождем, надвигается на Восточное побережье США, сообщили во вторник метеорологи телекомпании CNN.

Разгул стихии угрожает обесточить дома и помешать поездкам более 40 млн человек в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн.

Национальная метеорологическая служба США распространила предупреждение о буре, которое будет действовать "с 7 по 9 марта включительно". Прогнозируется, что толщина снежного покрова на северо-востоке страны превысит 30 см. Снег будет перемежаться с дождем и сопровождаться порывами ветра скоростью до 22,4 м/с.

Занятия в школах города Филадельфия (штат Пенсильвания) в среду отменены. В Нью-Йорке жителям рекомендовано воздерживаться от поездок на личном автотранспорте. "Нью-йоркцам следует при возможности пользоваться общественным транспортом и закладывать больше времени на свой путь", - предупредило во вторник городское управление по чрезвычайным ситуациям.

Северо-восток США еще не успел оправиться от сильных бурь, обрушившихся на регион в конце прошлой недели. Более 110 тыс. потребителей до сих пор остаются без света и тепла. Непогода привела к отмене сотен рейсов, временному закрытию международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и гибели восьми человек.