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В Москве арестован концертный директор DJ Грува, обвиняемый в убийстве тещи

Происшествия
7 марта, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в ходе допроса Денис Калинин признал вину

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал концертного директора диджея Грува Дениса Калинина, обвиняемого в убийстве тещи во время конфликта.

"В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, утром 6 марта в квартире жилого дома по Старосадскому переулку в ходе конфликта 34-летний обвиняемый избил свою 77-летнюю тещу, после чего задушил ее. В ходе допроса мужчина признал вину. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что обвиняемый - концертный директор Денис Калинин, известный как Денис Стингер. Он работает с диджеем Грувом (Евгений Рудин), а также телеведущими Александром Анатольевичем и Иреной Понарошку, певицей Катей Чеховой.

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