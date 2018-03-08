Прокуратура проведет проверку после задымления на шахте "Комсомольская" в Воркуте

СЫКТЫВКАР, 8 марта. /ТАСС/. Прокуратура проведет проверку по факту задымления на шахте "Комсомольская" АО "Воркутауголь", работу которой приостановили до выяснения причин. Об этом сообщил ТАСС воркутинский межрайонный прокурор по надзору за соблюдением законодательства в угледобывающей отрасли Сергей Данилов.

"Безусловно, мы будем проводить проверку. На данный момент все шахтеры выведены, под землей работают горноспасатели, выясняют причины инцидента. В первую очередь нас будет интересовать, почему это произошло, не было ли здесь недосмотра со стороны предприятия и должностных лиц, которые отвечают за безопасность. Если такие моменты будут выявлены, то отреагируем, примем меры", - сказал Данилов.

В комиссию по выяснению причин инцидента, которую сформируют в ближайшее время, войдут представители Ростехнадзора, АО "Воркутауголь" и других заинтересованных ведомств.

В 10:20 мск поступило сообщение о срабатывании на шахте датчиков, фиксирующих предельно допустимую концентрацию угарного газа. Датчики сработали на перемычке, закрывающей участки шахты, где работы уже не проводят.

По данным ГУ МЧС РФ по Коми на 13:00 мск, 118 человек ремонтной смены, которые работали под землей в момент задымления, вывели на поверхность. В результате происшествия пострадавших нет. Горноспасатели устанавливают причины срабатывания датчиков. В МЧС добавили, что вентиляция и электроснабжение шахты в рабочем состоянии, угрозы обрушения и взрыва нет.

Шахта "Комсомольская" в Печорском угольном бассейне работает с 1977 года, в настоящее время принадлежит компании "Воркутауголь" (входит в ПАО "Северсталь"). Шахта является самой глубокой в России - горняки работают в ней на глубинах до 1,1 тыс. метров.