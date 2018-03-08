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Человек попал под поезд на Курском направлении в районе Царицына в Москве

Происшествия
8 марта, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

Он получил травмы при несанкционированном проходе через пути

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МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Один человек получил травмы, переходя железнодорожные пути Курского направления в Москве. Об этом в четверг сообщает Центральная пригородная пассажирская компания в своем официальном Telegram-канале.

"Курское направление. Задержаны (поезда) <...>. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути", - говорится в сообщении.

В Управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО агентству сообщили, что в район Царицыно для проверки сообщения выехало дежурное подразделение.

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