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NBC: более миллиона человек остались без электричества на северо-востоке США

Происшествия
8 марта, 23:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, марта. /ТАСС

Из-за сильного снегопада коммунальные службы переведены в экстренный режим работы

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НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Более миллиона человек остались без электроэнергии на северо-востоке США из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе мощного снегопада. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC.

По ее данным, массовые отключения произошли, в частности, в некоторых населенных пунктах штатов Нью-Джерси, Нью-Йорк, Массачусетс. Помимо них непогода также затронула штаты Коннектикут, Род-Айленд, Вермонт, Нью-Гэмпшир, Мэн. Коммунальные службы в регионах, оказавшихся в зоне удара стихии, переведены в экстренный режим работы.

Согласно данным портала FlightAware, отслеживающего передвижения воздушных судов, в четверг в США отменены более 500 авиарейсов. По информации NBC, стихия привела к гибели как минимум двух человек.

Национальная метеорологическая служба США распространила предупреждение о буре, которое действует "с 7 по 9 марта включительно". Прогнозировалось, что толщина снежного покрова на северо-востоке страны превысит 30 см. Согласно данным NBC, в некоторых регионах выпало до 60 см снега. Снегопады перемежались с дождем и сопровождались порывами ветра скоростью до 22 м/с.

Северо-восток США еще не успел оправиться от сильных бурь, обрушившихся на регион в конце прошлой недели и приведших к гибели восьми человек. Тогда сотни тысяч энергопотребителей также остались без света. Во многих домовладениях подача энергии так и не была возобновлена.

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