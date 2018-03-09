Экс-сотрудника оперативной таможни СЗФО отправили под домашний арест по делу о взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Суд в Петербурге на два месяца отправил под домашний арест бывшего сотрудника Северо-Западной оперативной таможни Захара Сычева, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Захара Сычева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере", сроком на два месяца, до 5 мая 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, в 2016 году при посредничестве Сычева неназванный человек передал пока еще неустановленному должностному лицу Северо-Западной оперативной таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы России не менее 1 млн рублей за незаконные действия в свою пользу. Следователи считают, что взятка обеспечила возможность перемещать товар через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, не проходя таможенный контроль. По версии следствия, за взятку также не проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение контрабанды.

6 марта, по данным региональных СМИ, в здание Северо-Западного таможенного управления пришли сотрудники ФСБ для проведения обысков в кабинете генерал-майора таможенной службы Александра Безлюдского. В пресс-службе Северо-Западной оперативной таможни сообщили, что не комментируют данную информацию. В управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области также заявили, что не располагают официальным комментарием по этому поводу.