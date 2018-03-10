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МВД по Дагестану уволит подозреваемого в убийстве двух граждан полицейского

Происшествия
10 марта, 0:57 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 10, марта. /ТАСС

По словам источника ТАСС, один из убитых - сотрудник Росгвардии, второй - гражданское лицо

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МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. МВД по Дагестану проводит проверку по факту убийства двух граждан в Каякентском районе республики. Подозреваемого в преступлении полицейского уволят с работы, сообщили в субботу в пресс-службе республиканского МВД.

"На место происшествия выехало руководство МВД по Дагестану во главе с начальником полиции МВД по республике. По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник полиции будет уволен из ОВД и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственное руководство понесет строгое дисциплинарное наказание", - сказал представитель МВД республики.

По его словам, 9 марта в 14:30 мск на окраине села Герга сотрудник полиции, находящийся вне службы, в ходе возникшей ссоры, переросшей в драку, из ружья "Сайга" произвел выстрелы в двух граждан, которые от огнестрельных ранений скончались на месте.

"Полицейский доставлен в отдел полиции, в содеянном сознался. У него изъято охотничье ружье "Сайга МК" 2011 года выпуска, принадлежащее местному жителю. По данному факту Следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч. 2 УК РФ (Убийство двух и более лиц)", - сообщили в ведомстве.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах Дагестана, один из убитых - сотрудник Росгвардии, второй - гражданское лицо.

Ранее ТАСС сообщал, что два бойца Росгвардии погибли в результате стрельбы после бытового конфликта. По предварительным данным источника в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа, у задержанного и погибших был денежный конфликт.

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