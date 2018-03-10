В ДТП с четырьмя автомобилями в Москве пострадал ребенок

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на Рязанском проспекте в Москве, в результате пострадал ребенок. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.

"12-летний ребенок пострадал в результате ДТП с участием четырех автомобилей на пересечении Рязанского проспекта со вторым Вязовским переулком", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, сейчас пострадавшего госпитализируют при помощи вертолета. "Травмы незначительные", - пояснили в управлении.