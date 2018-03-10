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В ДТП с четырьмя автомобилями в Москве пострадал ребенок

Происшествия
10 марта, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Сейчас пострадавшего госпитализируют при помощи вертолета

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на Рязанском проспекте в Москве, в результате пострадал ребенок. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.

"12-летний ребенок пострадал в результате ДТП с участием четырех автомобилей на пересечении Рязанского проспекта со вторым Вязовским переулком", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, сейчас пострадавшего госпитализируют при помощи вертолета. "Травмы незначительные", - пояснили в управлении.

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