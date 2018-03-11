Около 25 тыс. человек в Краснодаре остались без света из-за непогоды

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Около 25 тыс. жителей Краснодара в ночь на воскресенье остались без электроэнергии из-за непогоды, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"10 марта с 21:00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, сильный ветер) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях. <...> Обесточено трансформаторных подстанций - 114. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Краснодар (около 25 тыс. человек)", - говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлекли восемь бригад - 24 человека и восемь единиц техники.

Уточняется, что температура воздуха в Краснодаре около 6 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером из-за сильного дождя в городе подтопило часть улиц.

Синоптики прогнозировали, что осадки продолжатся ночью 11 марта.