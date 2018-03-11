Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 25 тыс. человек в Краснодаре остались без света из-за непогоды

Происшествия
11 марта, 4:01 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, марта. /ТАСС

К аварийно-восстановительным работам привлекли восемь бригад

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Около 25 тыс. жителей Краснодара в ночь на воскресенье остались без электроэнергии из-за непогоды, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"10 марта с 21:00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, сильный ветер) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях. <...> Обесточено трансформаторных подстанций - 114. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Краснодар (около 25 тыс. человек)", - говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлекли восемь бригад - 24 человека и восемь единиц техники.

Уточняется, что температура воздуха в Краснодаре около 6 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером из-за сильного дождя в городе подтопило часть улиц.

Синоптики прогнозировали, что осадки продолжатся ночью 11 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС России выполнили учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал"
2
Российская фигуристка Трусова первой в истории исполнила два четверных прыжка на турнире
3
Times: Великобритания рассматривает вариант бойкота ЧМ-2018 в России
4
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
ЦИК направил заявление в прокуратуру по инциденту с нецензурной бранью Жириновского
7
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама