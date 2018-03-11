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Лавина отрезала от транспортного сообщения 10 сел в Дагестане

Происшествия
11 марта, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Пострадавших нет, идет расчистка дороги

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Лавина объемом 6 тыс. кубометров сошла на дорогу в Рутульском районе Дагестана, пострадавших нет. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"В Рутульском районе около населенного пункта Цахур произошел сход лавины объемом 6 тыс. кубометров на участок дороги протяженностью 50 метров. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

В результате схода лавины нарушено сообщение с десятью населенными пунктами. Ведется расчистка дороги, которую планируется завершить к 15:00 мск.

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