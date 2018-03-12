Самолет US-Bangla Airlines потерпел крушение в Непале

На месте крушения самолета в районе международного аэропорта Трибхуван в Катманду © AP Photo/Niranjan Shreshta

ТАСС, 12 марта. Среднемагистральный турбовинтовой самолет Bombardier Dash Q-400 авиакомпании US-Bangla Airlines разбился в районе международного аэропорта Трибхуван в Катманду. Об этом сообщило в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

"Пожарные уже приступили к работе, мы выясняем причины катастрофы", - прокомментировал аварию официальный представитель воздушной гавани Нат Тхакур.

Bombardier Dash Q-400 aircraft operated by US-Bangla Airlines is configured to carry 67 passengers and four crew skidded off the runway while landing at the Tribhuvan International Airport. pic.twitter.com/ISZTvmxeAi — Nirajan paudel (@njnpaudel) 12 марта 2018 г.

Авария произошла при заходе самолета на посадку.

Как сообщила газета The Kathmandu Post, пострадали не менее 17 человек, они госпитализированы. По данным издания, во время посадки воздушное судно сошло с взлетно-посадочной полосы и оказалось на расположенном рядом с аэропортом футбольном поле, после чего загорелось. Агентство Reuters сообщает, что на борту самолета находились 67 пассажиров.

Отмечается, что самолет выполнял рейс Дакка - Катманду.

Администрация аэропорта полагает, что причиной инцидента стали технические неполадки в самолете.

После крушения все рейсы были отменены, сообщает The Kathmandu Post.