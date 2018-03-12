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В Новгородской области задержали подозреваемую в телефонном терроризме пенсионерку

Происшествия
12 марта, 13:19 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

В УМВД сообщили, что женщина сообщила о минировании кремлевской библиотеки города

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 марта. /ТАСС/ Полицейские в Новгородской области задержали 73-летнюю женщину, подозреваемую в ложном сообщении о минировании областной библиотеки в Кремле. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе регионального УМВД.

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"В результате проверки информация не подтвердилась, каких-либо опасных предметов обнаружено не было, оцепление снято, установлена личность звонившей", - рассказали в пресс-службе. Сообщение о минировании кремлевской библиотеки поступило от пенсионерки, проживающей в Новгородском районе. В управлении сообщили, что возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

В оперативной службе ТАСС уточнили, что сообщение о минировании Новгородской областной универсальной научной библиотеки поступило в дежурную часть 8 марта около 11:00 мск. На место выезжали следственно-оперативная группа полиции, кинолог со служебной собакой.

На момент звонка библиотека не работала, персонал из соседнего здания музея эвакуировали. На период проведения проверочных мероприятий территорию Кремля оцепили, входы перекрыли.

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