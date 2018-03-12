Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: жертвами стрельбы в центре Белграда стали два человека

Происшествия
12 марта, 14:06 дата обновления: 12 марта, 14:19 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 12, марта. /ТАСС

Газета "Вечерне новине" также сообщает о раненых, но не уточняет их точное количество

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Жертвами нападения на офис одной из белградских фирм в центре сербской столицы стали два человека. Об этом сообщила в понедельник газета "Вечерне новине".

По данным издания, уволенный работник фирмы ворвался в офис и начал стрелять в своих бывших коллег. Он убил одного человека, еще одного тяжело ранил. Спасаясь от нападавшего, один из сотрудников компании выпрыгнул в окно. После этого нападавший вернулся к домой и покончил с собой.

Официальные органы пока не подтверждают число погибших и раненых. Как сообщили корр. ТАСС в службе "Скорой помощи", было зафиксировано два срочных вызова в район инцидента. "Сначала мы получили вызов на улицу Рузвельта, а через несколько минут поступил новый вызов с сообщением, что один человек выпрыгнул в окно на улице Никодина Милаша, которая расположена рядом", - сообщила пресс-секретарь "Скорой помощи" Нада Мацура.

Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают правоохранители.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сербия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков считает критику Путина в свой адрес "нормальным рабочим процессом"
2
Могерини: ЕС не признает выборы президента России на территории Крыма
3
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
4
В РПЦ не сомневаются в чудесном схождении Благодатного огня
5
Украина обвинила главу и судей КС РФ в посягательстве на ее территориальную целостность
6
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
7
На Украине проводятся массовые обыски в связи с "антиукраинскими акциями"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама