СМИ: жертвами стрельбы в центре Белграда стали два человека

БЕЛГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Жертвами нападения на офис одной из белградских фирм в центре сербской столицы стали два человека. Об этом сообщила в понедельник газета "Вечерне новине".

По данным издания, уволенный работник фирмы ворвался в офис и начал стрелять в своих бывших коллег. Он убил одного человека, еще одного тяжело ранил. Спасаясь от нападавшего, один из сотрудников компании выпрыгнул в окно. После этого нападавший вернулся к домой и покончил с собой.

Официальные органы пока не подтверждают число погибших и раненых. Как сообщили корр. ТАСС в службе "Скорой помощи", было зафиксировано два срочных вызова в район инцидента. "Сначала мы получили вызов на улицу Рузвельта, а через несколько минут поступил новый вызов с сообщением, что один человек выпрыгнул в окно на улице Никодина Милаша, которая расположена рядом", - сообщила пресс-секретарь "Скорой помощи" Нада Мацура.

Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают правоохранители.