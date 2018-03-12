Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Иркутске из-за сердечного приступа у пассажирки

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Икар", летевший в понедельник по маршруту Чита - Пхукет (Таиланд), совершил экстренную посадку в Иркутске из-за плохого самочувствия одной из пассажирок, сообщил ТАСС представитель аэропорта.

"У находившейся на борту женщины произошел сердечный приступ, в связи с чем экипаж запросил экстренную посадку. Самолет встретили специалисты медсанчасти аэропорта, затем женщину доставили в одну из городских больниц", - сказал представитель аэропорта.

В пресс-службе областного минздрава состояние пациентки пока не уточняют.