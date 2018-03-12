СК проверяет информацию об избиении полицейским подростка в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 12 марта. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку информации об избиении полицейским подростка в дагестанском городе Дербент, сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану.

"12 марта 2018 года в интернет-СМИ распространена информация об избиении сотрудником органов внутренних дел подростка. Согласно сообщениям, на территории автостанции в Дербенте полицейский наносит побои несовершеннолетнему и пытается затолкать его в автомобиль. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - сказал представитель СК.

По его словам, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой сотрудник полиции в форме пытается затолкать в машину подростка и при этом наносит побои.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану, конфликт произошел во время несения службы сотрудником полиции ОМВД России по городу Дербент. "Причиной этому послужила агрессивная реакция гражданина в адрес сотрудника полиции на замечание по поводу поведения данного гражданина", - отметили в пресс-службе МВД региона.

"По данному факту ОМВД России по Дербенту было назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудника полиции, по заключению которой за нарушение приказа МВД России, выразившееся в допущении нарушения вежливого обращения к гражданину, общение с ним в грубой форме. На сотрудника полиции наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора", - добавили в МВД.