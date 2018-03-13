Дрыманов сообщил, что заявления гособвинителя в его адрес недостоверны

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Александр Дрыманов рад тому, что суд принял решение вызвать его на допрос по делу бывших сотрудников СК, обвиняемых в получении взятки.

Отвечая на вопрос ТАСС относительно своей позиции, Дрыманов заметил: "Все, что говорил гособвинитель в мой адрес, не соответствует действительности. Более детально я буду рассказывать в суде".

Он выразил удивление позицией гособвинения, напомнив, что "есть постановление Верховного суда РФ от ноября 2016 года, где говорится, что дело должно рассматриваться только в отношении подсудимого".

"Почему моя фамилия задействована? С какой целью? Я догадываюсь. Надеюсь, оценку даст суд, поскольку все это не совсем соответствует законодательству РФ", - добавил глава столичного ГСУ.

По его словам, он пока не получал официальной повестки из суда и узнал о вызове из опубликованного заявления пресс- секретаря суда. "Но я думаю, что это так на самом деле. В любом случае, очень приятно, что суд пошел навстречу, и я считаю, что это признак объективности суда, и выскажу судье свою благодарность, потому что получается ситуация, когда без меня меня женили, если говорить о том, что было озвучено гособвинителем", - заметил Дрыманов.

Дело высокопоставленных сотрудников СК

Ранее во вторник источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что на имя Дрыманова была выписана повестка в суд для допроса в качестве свидетеля. Позднее это подтвердили в пресс-службе Мосгорсуда, уточнив, что допрос Дрыманова запланирован стороной защиты, но точная дата процессуального действия неизвестна.

Высокопоставленные сотрудники СК - начальник Управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов, а также замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров - задержаны в июле 2016 года. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору"). Из материалов дела следует, что они вступили в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (по прозвищу Шакро Молодой), получили взятку в 500 тыс. долларов за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) - одного из участников перестрелки около ресторана на Рочдельской улице в Москве.

Дела Никандрова и Ламонова выделены в отдельные производства, потому что они полностью признали вину и заключили сделку со следствием.

Что сказал гособвинитель

В январе гособвинитель в суде зачитал обвинительное заключение, из которого следовало, что помимо Максименко, Ламонова и Никандрова в переговорах о решении вопроса о переквалификации дела Кочуйкова участвовал Дрыманов. В ходе дальнейших судебных заседаний гособвинитель пояснил, что в деле Максименко Дрыманов имеет статус свидетеля.

Дрыманов фигурирует в обвинительном заключении по делу Максименко, так как Никандров и Ламонов дали на него показания, утверждал в январе источник ТАСС, знакомый с ситуацией.

В конце прошлого года источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что в сентябре 2017 года в отношении Дрыманова были проведены следственные мероприятия по делу высокопоставленных сотрудников СК РФ. Сам начальник столичного ГСУ СК РФ утверждал, что никакого статуса по этому делу у него нет.

В начале марта в суде прокурор озвучил показания Никандрова в рамках сделки со следствием о том, что тот дал Дрыманову взятку в размере почти 10 тыс. евро "за содействие его назначению на должность и общее покровительство на службе". Позднее материалы в отношении руководителя ГСУ СК по Москве были направлены следователями ФСБ главе СК РФ Александру Бастрыкину. Дрыманов прокомментировал эти показания Никандрова, связав их с его "моральной и физической усталостью", отметив, что после "нахождения под стражей полтора года по надуманному обвинению <...> у человека меняется психология".