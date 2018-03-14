СК возбудил дело после гибели пенсионеров при прорыве трубы с горячей водой в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели супружеской пары в результате прорыва трубы с горячей водой в Астрахани по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Об этом сообщил в среду журналистам старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай.

В ночь с 13 на 14 февраля 2018 года в одной из квартир по улице Зеленой Ленинского района Астрахани, в которой проживали супруги пенсионного возраста, произошел прорыв трубы с горячей водой. Соседи позвонили в службу спасения и детям супружеской пары. Прибывшие на место происшествия спасатели и родственники обнаружили тела погибших, температура в жилом помещении составляла более 80 градусов. По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате полученных ожогов.

"По данному факту возбуждено уголовное дело "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - сказал Хегай.

Следствие установило, что летом 2017 года в ванной комнате квартиры на стояке горячего водоснабжения образовалась течь, которую устранили прибывшие сотрудники аварийной службы. Они установили хомут на трубу, но не сообщили жильцам о том, что она предназначена для системы холодного водоснабжения. Днем 13 февраля 2018 года дочь пенсионеров обнаружила неисправность трубы, после чего позвонила в аварийную службу управляющей компании.

"В службе сообщили, что ремонтная бригада прибудет лишь утром 14 февраля, что является нарушением условий договора на аварийное обслуживание этого жилого дома", - добавил Хегай.

Следователи назначили необходимые экспертизы, изъяли для анализа документацию, устанавливают конкретных лиц, причастных к совершению преступления.