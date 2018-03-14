Адвокат: Россия не выдаст Украине бывшего мужа Максаковой по делу об убийстве Вороненкова

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия не станет выдавать Украине объявленного в розыск гражданина РФ Владимира Тюрина, подозреваемого в заказе убийства бывшего депутата российской Государственной думы Дениса Вороненкова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Тюрина Сергей Беляк.

"Это (розыск) ни к чему не приведет: ни к задержанию моего доверителя, ни к его аресту, так как Тюрин - гражданин России и никто его выдавать Украине не будет. Все обвинения украинской стороны в адрес Тюрина необоснованы, глупы и политически ангажированы", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что национальная полиция Украины объявила Тюрина в розыск в среду в связи с тем, что российская сторона не ответила на запрос Генеральной прокуратуры о его экстрадиции в Украину. Кроме того, в ближайшее время также будут поданы документы в Интерпол для объявления Тюрина в международный розыск.

Вороненков был убит 23 марта 2017 года возле гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева. Убийца Павел Паршов был ранен охранником бывшего депутата и позже умер в больнице.

В октябре 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Тюрин был фактическим заказчиком убийства Вороненкова. Мотивы у убийства, по версии следствия, были политические и личные, так как Вороненков был женат на бывшей гражданской жене Тюрина, оперной певице Марии Максаковой. Луценко также сообщил о двух фигурантах дела, находящихся под стражей.