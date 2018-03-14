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СК возбудил дело по факту отравления шести человек угарным газом в Подмосковье

Происшествия
14 марта, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось об обнаружении тел матери и трех ее детей, этажом выше обнаружены тела пожилого мужчины и его матери

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек в результате отравления газом в доме в поселке Красный Электрик в Ногинском районе Подмосковья. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, дело будет расследовать первое управление по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В ходе расследования уголовного дела будет проверена исправность газовой системы дома, а также засоренность каналов дымохода и вентиляции. Кроме этого, следствию предстоит выяснить, насколько давно специалисты проверяли техническое состояние вентиляционных каналов и дымоходов дома", - сообщила она.

Ранее в среду стало известно, что в поселке Красный Электрик в квартире на первом этаже дома обнаружены тела 30-летней женщины и троих ее детей в возрасте 11, шести и трех лет без видимых признаков насильственной смерти. В квартире этажом выше обнаружены тела 74-летней женщины и ее 55-летнего сына. Следователи установили, что в квартире на первом этаже на кухне была зажжена газовая плита, открыта одна конфорка и работала газовая отопительная колонка. Над плитой висели детские вещи.

Предположительно, произошло скопление угарного газа, в результате чего отравилась мать и трое ее детей. Газ стал поступать в квартиру, расположенною этажом выше, из-за чего, вероятно, скончались еще два человека. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет установлена точная причина смертей. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

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