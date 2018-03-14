Экс-мэр Рыбинска объявил голодовку в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Бывший мэр Рыбинска (Ярославская область) Юрий Ласточкин, осужденный за взятку и растрату и отбывающий наказание в колонии №6 в Бежецке (Тверская область), объявил голодовку. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Рубен Маркарьян.

"Юрий Ласточкин объявил голодовку. Ранее он прокомментировал послание президента - сказал, что имеет отношение к разработкам авиадвигателей, к военным новинкам, которые презентовал президент, что Путин приезжал на предприятие (НПО "Сатурн", гендиректором которого до избрания мэром работал Ласточкин) и поощрял разработки. Через несколько дней приехали несколько человек, провели обыски. Ласточкина поместили в штрафной изолятор на 15 суток, запретили заниматься гимнастикой, снимать одежду", - сказал Маркарьян.

Получить оперативный комментарий УФСИН по Тверской области ТАСС не удалось.

По словам адвоката, общаться с Ласточкиным ему разрешают только в присутствии сотрудника охраны. Экс-мэр намерен продолжать голодовку до разъяснения ситуации.

Рыбинский городской суд 22 сентября 2015 года приговорил Ласточкина к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 140 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере и растрате в особо крупном размере. Приговор был подтвержден в Ярославском областном суде и Верховном суде России.

Президент РФ Владимир Путин обратился 1 марта с посланием к Федеральному собранию, в котором, кроме экономических, международных и социальных тем, были затронуты вопросы обороноспособности государства.