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В Орловской области возбудили дело по факту лишения свободы фельдшера

Происшествия
14 марта, 22:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Почти два часа медработника не выпускали из квартиры пациента

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы фельшера станции скорой медицинской помощи в Орловской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 11 марта фельдшер станция скорой медицинской помощи, прибывший по вызову для оказания медицинской помощи жителю города Орла, против собственной воли был незаконно лишен свободы в квартире пациента. В настоящее время, по сообщениям ряда региональных СМИ, которые проинформировали общественность о незаконном удержании пациентом в своем жилище фельдшера медицинской помощи, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное лишение свободы", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что фельдшер около двух часов находился в квартире пациента. Мужчина не выпускал его. "Только после прибытия на место происшествия сотрудников МЧС и полиции медицинский работник смог покинуть квартиру пациента", - уточнили в пресс-службе.

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