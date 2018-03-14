Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США найдена мертвой жена лауреата Нобелевской премии по химии, сам он госпитализирован

Происшествия
14 марта, 23:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, марта. /ТАСС

По сведениям полиции, пока нет подозрений в том, что смерть Сумирэ Нэгиси была насильственной

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы в американском штате Иллинойс проводят расследование в связи со смертью супруги лауреата Нобелевской премии по химии, японца Эйити Нэгиси. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

Как отмечается в заявлении, опубликованном управлением окружного шерифа, Эйити Нэгиси и его супруга Сумирэ Нэгиси проживали в американском штате Индиана. В понедельник вечером они были объявлены пропавшими без вести. Во вторник стражи порядка обнаружили 82-летнего Эйити Нэгиси на дороге у свалки рядом с городом Рокфорд в соседнем с Индианой штате Иллинойс.

Позже они нашли неподалеку машину супругов, а также тело Сумирэ Нэгиси, которой было 80 лет.

Как уточнили блюстители закона, на данный момент нет подозрений, что смерть Сумирэ Нэгиси была насильственной. Между тем, власти намерены провести вскрытие ее тела.

Эйити Нэгиси находится в больнице. Он был удостоен Нобелевской премии по химии за 2010 год наряду с американцем Ричардом Хеком и японцем Акирой Судзуки за разработку новых каталитических реакций. Они применяются в промышленном производстве, в том числе для изготовления фармацевтических препаратов, а также в электронной промышленности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя назвал Великобританию одним из вероятных источников происхождения газа "Новичок"
2
Искусственный интеллект превзошел профессиональных юристов
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Министр энергетики США ошеломлен фактом поставки в страну партии СПГ из России
5
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
6
Путин обещал приехать в мае на открытие Крымского моста
7
СБ ООН проводит открытое заседание по делу Скрипаля. Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама