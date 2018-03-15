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Стрелок из Флориды готов признать вину, чтобы избежать казни

Происшествия
15 марта, 3:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, марта. /ТАСС

Ранее обвинение заявило, что будет добиваться смертельного приговора для Николаса Круза

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Николас Круз (в центре)

Николас Круз (в центре)

© Susan Stocker - Pool/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Николас Круз, застреливший 17 человек в школе в городе Паркленд (штат Флорида), готов в любой момент пойти на сделку со следствием и признать свою вину, чтобы избежать смертной казни. Об этом заявили его адвокаты во время судебного заседания, состоявшегося в среду.

Ранее прокуратура сообщила, что будет добиваться смертной казни для 19-летнего Круза. Защита молодого человека изначально заявляла о готовности пойти на сделку со следствием, однако впоследствии СМИ сообщали, что Круз отказался от такого варианта.

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В среду адвокаты подчеркнули, что их подзащитный готов на сделку с правосудием. "Круз в любое время готов признать вину по всем 34 пунктам и [согласиться] на пожизненное заключение в обмен на отказ [прокуратуры от требования вынести] смертный приговор", - заявила одна из юристов Мелиса Макнилл, слова которой приводит телекомпания NBC.

Заседание, на котором присутствовал в том числе сам Круз, проходило в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида). Молодому человеку были в официальном порядке предъявлены обвинения в покушении на убийство и в умышленном убийстве в общей сложности по 34 пунктам.

Трагедия в одной из школ Паркленда разыгралась 14 февраля. Круз, открывший огонь по учащимся и преподавателям, был ранее исключен из этого учебного заведения за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов. По данным СМИ, Круз смог легально приобрести оружие, хотя ранее проходил лечение в психиатрической клинике.

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