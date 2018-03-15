СК возбудил уголовные дела против двух москвичей, покинувших РФ и вступивших в ИГ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении двух жителей Зеленограда, вступивших в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации")", - сообщила она.

По версии следствия, жители Зеленограда 1985 и 1982 годов рождения в ноябре 2014 и октябре 2015 года соответственно покинули страну и вступили в ряды "Исламского государства" для участия в боевых действиях.