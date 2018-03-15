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Два района Карелии ввели режим ЧС из-за снегопада

Происшествия
15 марта, 16:38 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 15, марта. /ТАСС

К некоторым поселкам республики затруднен проезд

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ПЕТРОЗАВОДСК, 15 марта. /ТАСС/. Власти Беломорского и Муезерского районов Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после прошедшего обильного снегопада, к некоторым деревням и поселкам затруднен проезд. Об этом в четверг ТАСС сообщили в администрациях районов.

"Режим ЧС ввели только по одной причине, чтобы мы смогли прямые договоры заключать с предприятиями, у которых имеется техника для расчистки снега. К части населенных пунктов сегодня еще не подъехать", - сказал глава администрации Беломорского района Владимир Попов.

По его словам, 13-14 марта на территории района была метель.

В частности, к обеду 15 марта расчистили дороги до поселков Машезеро и Сумпасад. К вечеру планируется сделать проезд к Колежме и Хвойному.

"Это важно, потому что завтра крайний день, когда нужно развести бюллетени по избирательным участкам. Ситуация находится под контролем", - отметил Попов.

Глава администрации Муезерского района республик Александр Пашук рассказал, что "за два дня снега выпало по колено". По его словам, для расчистки дорог от снега в поселках и деревнях не хватает техники.

"Принято решение объявить режим ЧС, чтобы мы могли координировать деятельность дорожников, подрядчиков, чтобы нам очистить населенные пункты от снега", - пояснил он.

Пашук добавил, что внедорожники "Нива" и УАЗ проехать по некоторым поселкам не могут. На заваленные снегом дороги поступают жалобы местных жителей. Режим ЧС планируется отменить в районе к выходным.

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