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Cуд продлил арест двоим предполагаемым соучастникам нападения на детей в школе в Улан-Удэ

Происшествия
16 марта, 9:01 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 16, марта. /ТАСС

Двое подростков будут находиться под стражей до 19 июля

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УЛАН-УДЭ, 16 марта. /ТАСС/. Советский районный суд города Улан-Удэ продлил на четыре месяца арест двум подозреваемым в соучастии при нападении в школе № 5 в Улан-Удэ. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

19 января вооруженный топором ученик девятого класса напал на детей и учительницу в школе в пригороде Улан-Удэ (поселок Сосновый Бор), после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом. 23 января, после выписки из больницы, ему было предъявлено обвинение, суд арестовал молодого человека. 15 марта его арест был продлен на четыре месяца, до 19 июля.

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© Александр Рюмин/ТАСС

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Учительница, пострадавшая при ЧП в школе в Улан-Удэ, выписана из больницы

Пострадавшую при ЧП в школе в Улан-Удэ учительницу выпишут на следующей неделе

"По ходатайству следователя суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении двух подростков на четыре месяца, до 19 июля", - сообщил представитель суда.

Двое подростков 14 и 15 лет были арестованы 24 января, они содержатся в следственном изоляторе, в корпусе для несовершеннолетних.

В результате ЧП в январе в больницу были госпитализированы семь человек, включая нападавшего и педагога. Следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".

В конце января и начале февраля троих пострадавших школьников и учительницу выписали из больницы. Двух девочек, больше всего пострадавших при нападении, в конце февраля направили для продолжения лечения и прохождения реабилитации в Санкт-Петербург. Одна из школьниц, получившая тяжелую черепно-мозговую травму, направлена в Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора А. Л. Поленова. Вторая, перенесшая операцию по восстановлению пальцев руки, - в Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г. И. Турнера.

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