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Три авиарейса в Москву задержаны из-за сильного тумана в Саратове

Происшествия
16 марта, 9:48 UTC+3 САРАТОВ 16, марта. /ТАСС

В пресс-службе аэропорта Саратов-Центральный также сообщили о проблемах с приземлением самолетов в Саратове

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САРАТОВ, 16 марта. /ТАСС/. Три авиарейса из Саратова в Москву задержаны из-за сильного тумана, сообщили в пятницу ТАСС в аэропорту Саратов-Центральный.

"На данный момент погодные условия стали причиной задержки трех авиарейсов направлением из Саратова в Москву. Как только туман рассеется, вылеты продолжатся", - сообщила собеседница агентства.

В пресс-службе компании "Саратовские авиалинии" добавили, что вылеты рейсов по маршруту Саратов - Москва задерживаются на вылет до 14:00 часов. Имеются проблемы и с приземлением самолетов в Саратове.

"Так, рейс из Еревана в Саратов был вынужден отправиться на запасной аэродром в Домодедово (Москва)", - отметили в пресс-службе.

Как уточняет ГУ МЧС региона, 16 марта в Саратовской области местами ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами 15-17 м/с. Местами по области и в Саратове из-за сильного тумана видимость упала до 500 и менее метров.

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