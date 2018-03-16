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Полиция начала проверку по факту ДТП под Владимиром с участием группы "Пикник"

Происшествия
16 марта, 16:43 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 16, марта. /ТАСС

В результате инцидента пострадали семь человек

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ВЛАДИМИР, 16 марта. /ТАСС/. Полиция начала проверку по факту ДТП на 50 километре автодороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали музыканты группы "Пикник". Об этом ТАСС сообщила руководитель УМВД по Владимирской области Ирина Гавриченко.

"По факту ДТП назначено проведение проверки", - сказал она.

Как сообщили в УМВД, 16 марта, в 12:10 на 50 километре автодороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума на территории Гусь-Хрустального района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств.

По предварительной информации, водитель Honda выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком "КамАЗ" и микроавтобусом Volkswagen.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек: водитель автомобиля Honda, а также водитель и пять пассажиров автомобиля Volkswagen - музыканты группы "Пикник". Рок-коллектив направлялся из Владимира на концерт в Рязань. Выступление артистов отменено, зрителям возвращают деньги за билеты.

Как уточнили ТАСС в администрации Гусь-Хрустального района, жизнь пострадавших находится вне опасности.

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