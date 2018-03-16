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В Нью-Йорке облили краской фасад кафе, где пройдет голосование на выборах президента РФ

Происшествия
16 марта, 19:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, марта. /ТАСС

В генконсульстве РФ в Нью-Йорке назвали инцидент "варварским актом вандализма"

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НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Неизвестные облили краской фасад кафе в районе Бруклин, где в воскресенье должно пройти голосование на выборах президента России. Об этом сообщило в пятницу в Twitter генконсульство РФ в Нью-Йорке.

"16 марта фасад кафе Village (3159 Coney Island Avenue, Brooklyn, NY 11235) облили краской, - говорится в сообщении. - Расцениваем этот варварский акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне. Информация о правонарушении передается правоохранительным органам".

Дипломаты отметили, что в день выборов безопасность помещений для голосования будет обеспечиваться совместно с полицией Нью-Йорка. Будут выставлены усиленные полицейские посты.

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