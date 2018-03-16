В Нью-Йорке облили краской фасад кафе, где пройдет голосование на выборах президента РФ

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Неизвестные облили краской фасад кафе в районе Бруклин, где в воскресенье должно пройти голосование на выборах президента России. Об этом сообщило в пятницу в Twitter генконсульство РФ в Нью-Йорке.

"16 марта фасад кафе Village (3159 Coney Island Avenue, Brooklyn, NY 11235) облили краской, - говорится в сообщении. - Расцениваем этот варварский акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне. Информация о правонарушении передается правоохранительным органам".

Дипломаты отметили, что в день выборов безопасность помещений для голосования будет обеспечиваться совместно с полицией Нью-Йорка. Будут выставлены усиленные полицейские посты.

16 марта фасад кафе «Village» (3159 Coney Island Avenue, Brooklyn, NY 11235) облили краской. Расцениваем этот варварский акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне. Информация о правонарушении передается правоохранительным органам. pic.twitter.com/hPhN9GgDEi — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 16 March 2018