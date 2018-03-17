Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Прикамье

ПЕРМЬ, 17 марта. /ТАСС/. Около 200 метров железнодорожного полотна повреждено в результате схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда в Пермском крае. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда в районе станции Мулянка Пермского края. Опрокидывания вагонов не произошло. В результате схода повреждено, предварительно, 200 метров железнодорожного полотна", - сообщили в ведомстве.

По данным МЧС по Пермскому краю, информация об инциденте поступила около 06:30 мск. "Задержки движения грузовых и пассажирских поездов не допущено, составы следуют по резервным путям", - отметили в ведомстве.

По уточненной информации МЧС, произошел сход 19 из 72 вагонов поезда. Аварийно-восстановительные поезда со станций Пермь-Сортировочная и Кузино Свердловской области уже поставили на рельсы девять вагонов. Дополнительно к месту происшествия следуют два аварийно-восстановительных поезда со станций Кишерть и Верещагино.

В ликвидации происшествия участвуют 75 человек и 17 единиц техники.