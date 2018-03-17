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Более 1,5 тыс. человек в Казани остались без тепла из-за обрушения стены котельной

Происшествия
17 марта, 9:45 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 17, марта. /ТАСС

По предварительным данным, причиной происшествия стала ветхость здания

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КАЗАНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Обрушение стены котельной в Казани привело к отключению теплоснабжения в многоэтажных жилых домах, в которых проживают более 1,5 тыс. человек, в том числе 320 детей. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики.

Сообщение об инциденте поступило в 03:08 мск. Произошло частичное обрушение средней части и кровли котельной на площади 60 кв. м. Произошла утечка газа без горения, повреждено газовое оборудование. Предварительная причина происшествия - ветхость здания.

"В зоне отключения теплоснабжения находятся 12 пятиэтажных домов с населением 1589 человек, в том числе 320 детей, детский сад. Избирательные участки под отключение не попали. Предварительное время восстановления работоспособности системы по резервной схеме - 12:00 мск", - сказали в пресс-службе.

В восстановительных работах участвуют 77 человек, в распоряжении которых 19 единиц техники. По данным пресс-службы мэрии города, отопительная котельная принадлежит компании "Казэнерго".

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